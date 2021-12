Accueil Economie Digital Qu'est-ce que le "live streaming", le téléachat du 21e siècle ? C’est désormais vers la Chine que se tournent les marques internationales pour repérer les dernières tendances. Comme le "live streaming". La pandémie du Covid 19 a contribué à amener les vendeurs traditionnels à se tourner vers la vente par live streaming, une solution idéale pour un public confiné chez lui. Benoît Octave

Il existe un certain nombre de similitudes entre la Chine et le monde occidental en ce qui concerne l'utilisation des canaux de commercialisation numérique : interactions en ligne avec les marques, avis des consommateurs sur les produits et les services, ainsi que la possibilité de commander en ligne et de se faire...