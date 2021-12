Le géant des logiciels Oracle réalise une acquisition pour 25 milliards d'euros

Le montant de la transaction, qui doit être finalisée d'ici à la fin 2022, s'élève à environ 28,3 milliards de dollars, payés en espèce à hauteur de 95 dollars par action, ce qui représente la plus grosse acquisition jamais réalisée par Oracle.

L'éditeur américain de logiciels Oracle a racheté Cerner, une société spécialisée dans la numérisation et l'analyse de données médicales, selon un communiqué diffusé lundi par les deux entreprises.

Le montant de la transaction, qui doit être finalisée d'ici à la fin 2022, s'élève à environ 28,3 milliards de dollars, payés en espèce à hauteur de 95 dollars par action, ce qui représente la plus grosse acquisition jamais réalisée par Oracle.

"En travaillant ensemble, Cerner et Oracle ont la possibilité de transformer les prestations de soins de santé en offrant au personnel médical de meilleures informations, en leur permettant de prendre de meilleures décisions et en garantissant de meilleurs résultats pour les patients", a affirmé dans le communiqué Larry Ellison, le patron d'Oracle.

Fondé en 1979, Cerner propose ses services de stockage et d'analyse des données médicales à plus de 27.500 établissements de santé dans le monde. L'entreprise, basée à Kansas City dans le Missouri, compte plus de 28.000 employés. Oracle est pour sa part un poids lourd du secteur des logiciels d'entreprises, qui pèse près de 260 milliards de dollars en Bourse.

Longtemps installé dans la Silicon Valley en Californie, le groupe a déplacé son siège social au Texas fin 2020. A Wall Street, l'action d'Oracle reculait de près de 3 %, à 93,94 dollars, peu après l'annonce de l'acquisition.

Celle de Cerner montait de 0,88 %, à 90,56 dollars.