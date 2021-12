Un tribunal russe condamne Google à 87 millions d'euros d'amende pour non suppression de contenus "interdits"

Données personnelles: Google réussit à bloquer une plainte massive au Royaume-Uni

Google a obtenu gain de cause au Royaume-Uni dans une plainte en nom collectif qui l'accusait d'utilisation illégale de données personnelles prélevées sur des iPhone et demandait jusqu'à trois milliards de livres (environ 3,5 milliards d'euros) de dommages et intérêts.