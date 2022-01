Application mobile et expérience utilisateur

Aujourd’hui, sur les 15 à 20 applications téléchargées et présentes sur chaque smartphone, moins d’un tiers sont effectivement utilisées par le consommateur et conservées à moyen terme. Dès lors, alors que le nombre de téléchargements est très souvent utilisé comme unique mesure de la réussite d’une application mobile, le succès réside en fait indéniablement dans son utilisation effective et dans l’engagement qu’elle suscite de la part de l’utilisateur. L’optimisation de l’expérience est alors cruciale car elle permet d’engager l’utilisateur durablement.

Dans le contexte de m-commerce (achat en ligne par l’intermédiaire d’un smartphone), les études ont mis en évidence l’importance des facteurs utilitaires comme le temps passé ou la productivité perçue de l’application et de l’utilisateur. Ainsi, la perception d’un temps trop long conduit à une expérience négative. La personnalisation du contenu permet cependant de rendre l’utilisateur plus efficace dans la réalisation de son achat. En outre, de nombreuses caractéristiques individuelles telles que le genre ou l’orientation d’achat jouent également un rôle central dans cette expérience.

Dans le contexte de la santé et du bien-être, les études ont montré que les applications généralistes qui tentaient de répondre à plusieurs besoins en même temps étaient moins engageantes pour l’utilisateur car elles ne permettaient pas fournir une expérience aussi personnalisée qu’une application présentant un objectif unique.

La personnalisation de l’application mobile apparaît donc comme un moyen efficace d’améliorer l’expérience vécue par l’utilisateur. Cependant, la difficulté résulte dans les choix de variables de personnalisation. Les données comportementales d’utilisations antérieures de l’application mobile sont des variables importantes mais très souvent insuffisantes. Tenir compte de variables personnelles tels que le stade changement pour une application santé ou l’orientation d’achat et le contexte spécifique d’achat pour une application de m-commerce est indispensable pour une personnalisation effective et efficace.

