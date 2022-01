Nouvelles fréquences 5G aux USA : Brussels Airlines continue à voler vers New York

Si plusieurs compagnies aériennes ont annulé des vols vers les Etats-Unis, où les opérateurs de téléphonie AT&T et Verizon ont commencé à déployer mercredi de nouvelles bandes de fréquence pour la 5G, Brussels Airlines continue de voler normalement vers New York, a-t-on appris mercredi. Les compagnies qui ont annulé des vols redoutaient de possibles interférences avec des instruments de bord. Les craintes étaient surtout liées aux appareils de bord des Boeing 777 et 747-8.

Brussels Airlines opère un A330 entre Zaventem et New York. Mais la maison-mère de la compagnie belge, Lufthansa, a, elle, dû annuler un vol entre Francfort et Miami et remplacer sur d'autres vols ses 747-8 par des 747-400.

Si plusieurs centaines de vols ont été annulés, on restait loin mercredi des grosses perturbations redoutées.