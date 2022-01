Le coût du déploiement de la 5G en Europe ? "Jusqu’à 400 milliards d’euros" (et les questions de cybersécurité restent flouent)

Vols annulés et déploiement retardé : la saga 5G provoque la pagaille dans les airs aux Etats-Unis... et en dehors

Après l'appel au report du lancement de la 5G par plusieurs compagnies aériennes américaines, et l'annulations de vols de transporteurs japonais et surtout d'Emirates, les opérateurs AT&T et Verizon ont accepté de décaler la mise en service de la technologie 5G aux alentours de certains aéroports américains.