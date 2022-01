Orange et la Grand Poste lancent un 5G Lab à Liège. Objectif ? "Aider à mieux comprendre le potentiel de cette technologie"

Après s'être lancé en Flandre avec son 5G Lab à Anvers, Orange Belgium se lance désormais en Wallonie, à Liège. L'opérateur télécoms a conclu un partenariat avec la Grand Poste pour le 5G Lab liégeois.

L'objectif du 5G Lab de Liège ? "Démystifier cette nouvelle technologie et en démontrer les possibilités et les applications. Le lab sera également utilisé pour développer et tester de nouvelles applications innovantes et concrètes sur la 5G, en collaboration avec des clients, des prospects et des partenaires", annonce l'opérateur. "Avec ses 8 000m² de superficie globale dont des bureaux privatifs, 200 places de coworking, ainsi que de nombreux studios multimédias, la Grand Poste s'impose comme l'un des plus importants hubs créatifs et technologiques de Wallonie. Un écrin idéal pour l'ouverture du second 5G Lab d'Orange Belgium, qui interviendra au premier semestre 2022", précise Orange.

Une Wallonie qui prend le train de la 5G

Si la Flandre laisse pour le moment plus de possibilités à propos de la 5G (tests en extérieur à ''grande échelle'', comme dans le port d'Anvers, normes d'émissions plus souples, etc.) que la Wallonie, cette dernière ne veut pas rester à la traîne. Après un premier 5G Lab ouvert par d'autres acteurs, Orange renforce donc son ancrage wallon. Liégeois même. Un symbole, alors que l'opérateur est le candidat retenu pour le rachat de Voo, l'opérateur local historique. Mais c'est un autre dossier.

"Les candidats au développement de nouveaux cas d'utilisation peuvent également bénéficier de l'expertise disponible dans le réseau international (Paris, Lille, Marseille, Bucarest,…) de labs 5G du groupe Orange, qui se développe rapidement. A la suite de l'inauguration du Lab de La Grand Poste, le compteur de 5G Labs d'Orange s'élève désormais à 10. De nombreux acteurs locaux, tant industriels qu'académiques ont déjà marqué leur intérêt pour le projet", se félicite Orange.

"Faciliter l'accès à des innovations technologiques telles que la 5G fait donc partie de nos missions mais, évidemment, pas à n'importe quel prix. En effet, l'objectif de cette collaboration avec Orange 5G Lab sera d'aider tout un chacun à mieux comprendre le potentiel de cette technologie et ses futures applications concrètes dans des secteurs clés telles que la santé, la mobilité, la transition, les médias, les industries culturelles et créatives, etc. Nous sommes convaincus que ce Lab 5G sera un véritable atout pour notre communauté, et pour la région liégeoise au sens large ", a pour sa part déclaré Gérôme Vanherf, CEO de la Grand Poste.

