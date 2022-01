Une erreur humaine déploie un nom d’utilisateur à caractère raciste sur plus de 1.300 ordinateurs

D'après MediaMarkt BeLux, un nom d’utilisateur à caractère raciste - que le groupe ne souhaite pas communiquer explicitement - est visible dans l'application de bureau à distance AnyDesk. Ce logiciel a été installé par la société SHS Computer sur les ordinateurs de type Extreme Gamer vendus par MediaMarkt.

D'où vient ce débordement ? D'un employé de SHS Computer... L'informaticien aurait fait une erreur de déploiement, ce qui a dupliqué l’ID unique à caractère raciste sur pas moins de 1 300 ordinateurs Extreme Gamer, vendus chez MediaMarkt en Belgique et au Luxembourg entre le 15 novembre et le 10 janvier dernier. Le terme incriminé est ainsi visible sur tous ces ordinateurs lorsque l'application AnyDesk est ouverte.

"Un alias répréhensible"

"Malgré tout le soin apporté à la fabrication et les contrôles de qualité effectués lors de l'assemblage de nos produits, nous avons commis une erreur dans le protocole d'installation de l'application AnyDesk, a déclaré l'équipe Extreme Gamer de SHS Computer. Lors du lancement de cette application, il est possible qu'un alias répréhensible d'un utilisateur final apparaisse dans le compte d'un autre utilisateur car nous avons accidentellement installé le même identifiant logiciel et la même configuration sur tous les ordinateurs Extreme Gamer. Bien entendu, nous condamnons fermement tout type de langage inapproprié ou irrespectueux".

AnyDesk a dès que possible bloqué l'identifiant à caractère raciste, ce qui a eu pour conséquence de bloquer le logiciel sur les ordinateurs concernés. Une réinitialisation est à présent nécessaire.

De son côté, MediaMarkt a envoyé un message d'information aux clients touchés dont il possédait les coordonnées, afin notamment de proposer deux solutions. Soit d'apporter l'ordinateur au MediaMarkt de son choix afin que le logiciel puisse être reconfiguré gratuitement et sans rendez-vous, ou bien de réinitialiser le logiciel soi-même en suivant cette procédure. Les clients qui ont des questions peuvent également contacter le service client au 02 465 55 00.

"En dehors de la présence de ce nom de connexion répréhensible, votre ordinateur n'a pas été infecté ou rendu vulnérable de quelque manière que ce soit, conclut SHS Computer. Soyez assurés que cela ne se reproduira pas".