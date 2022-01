Du changement sur Messenger: vos contacts pourraient être avertis si vous faites une capture d'écran de la conversation

Meta, le nouveau nom de Facebook, a annoncé des nouveautés pour cette année 2022. Parmi celles-ci, un changement de taille, surtout pour les personnes qui ont l'habitude de faire des captures d'écran de leurs conversations. Dans certains cas, vos contacts pourront en effet être prévenus si vous immortalisez l'écran. Comme l'explique Facebook, cet avertissement ne sera toutefois disponible que dans les conversations secrètes.





Pour rappel, il est possible d'ouvrir une "conversation secrète" avec n'importe lequel de vos contacts Facebook (en cliquant sur les trois petits points en haut à droite d'une conversation normale et en cliquant sur "ouvrir une conversation secrète"). Cette conversation, chiffrée de bout en bout, offre une meilleure sécurité. Contrairement aux conversations "normales", personne d'autre n'y a accès, pas même Facebook ou le fournisseur d'accès. Il est également possible d'envoyer du contenu éphémère sur les conversations secrètes, comme des photos ou des fichiers. Or, jusqu'à présent, n'importe lequel des membres de cette conversation pouvait faire des captures d'écran à l'insu de son interlocuteur. Mais ce ne sera plus le cas. Le test effectué l'année dernière sera bientôt étendu à tous les utilisateurs. Maintenant, les membres d'une conversation secrète seront prévenus si l'un d'entre eux fait une capture d'un contenu éphémère. Bien sûr, il n'aura aucun moyen d'empêcher sa diffusion mais, au moins, il sera au courant.

Au final, il ne s'agit ici que d'une nouveauté déjà appliquée sur d'autres réseaux sociaux, comme Snapchat. Sur Snapchat, les utilisateurs étaient prévenus depuis longtemps lorsque quelqu'un faisait une capture d'écran d'un contenu voué à disparaître...