Un virus brésilien évolue pour pirater les comptes bancaires et rendre inutilisables les smartphones

Cela fait déjà trois ans que le malware (logiciel malveillant) nommé BRATA circule sur le web. Conçu comme un cheval de Troie, il s'est propagé sur le Google Play Store en tant que fausse mise à jour de WhatsApp auprès des utilisateurs d'Android au Brésil.

Le logiciel espion commettait des virements non autorisés à partir du compte bancaire des personnes infectées. Plus de 10 000 téléchargements ont ciblé environ 500 utilisateurs par jour avant que le cheval de Troie n'ait été mis hors d'état de nuire.

Mais voilà, ce début 2022, BRATA revient de plus belle et pas uniquement en Amérique du Sud. Un nouveau "variant" du malware, sans mauvais jeu de mots, s'attaque en ce moment aux données des applications bancaires européennes. Il est capable de récupérer des informations sensibles afin de voler de l'argent sur votre compte bancaire, mais en plus de rendre votre smartphone Android inutilisable après son larcin !

Comment se protéger ?

Le virus se propage grâce à des SMS et applications qui imitent les logos officiels des banques. Il ne faut donc surtout pas réagir aux messages qui vous demandent "de prendre des mesures immédiates pour protéger vos données". On y trouve des liens, sur lesquels il ne faut pas cliquer, qui renvoient vers de fausses pages des applications des grandes banques. Une fois sur ces pages, les victimes sont invitées à télécharger une application "sécurisée", qui correspond en fait au virus.

Dès que l’utilisateur ouvre une application bancaire, les informations de connexion sont sauvegardées et envoyées aux hackers à l'origine du cheval de Troie. Une fois le compte bancaire piraté, ces derniers sont mêmes capables d'effectuer un nettoyage d’usine de l’appareil à distance, ce qui rend le smartphone inutilisable.

Selon le site web Cleafy, le virus sévit depuis le mois de décembre au Royaume-Uni, en Pologne, en Italie et en Amérique latine, et pourrait bien s'étendre à d'autres pays.