Le service de streaming HBO Max s'étend en Europe, mais pas en Belgique

Le service de streaming HBO Max s'étend le mois prochain à quinze pays européens supplémentaires, dont les Pays-Bas. Mais la Belgique ne figure pas encore au programm.

Le service de streaming de la chaîne payante HBO, connue entre autres pour "Game of Thrones" et "The Sopranos", démarrera le 8 mars dans les quinze pays. Le service sera alors disponible dans 61 pays et régions du monde. L'offre comprend des films et des séries de la chaîne de télévision HBO et du studio de cinéma Warner Bros.

Jusqu'à l'année dernière, l'offre de HBO aux Pays-Bas était encore proposée par la société de télécommunications Ziggo, une société sœur de Telenet. Cependant, HBO a décidé de ne pas prolonger l'accord avec la société néerlandaise, ce qui rend possible le lancement de HBO Max aux Pays-Bas.

En Flandre, les droits de diffusion des séries de HBO sont actuellement encore détenus par Streamz, le service de Telenet et DPG Media. La durée de cet accord n'est pas claire. Dans le communiqué de presse sur l'expansion, le directeur de HBO Max international, Johannes Larcher, parle d'une stratégie visant à s'adresser directement au consommateur dans le monde entier.

Outre les quinze pays où HBO Max démarre le mois prochain, le service sera lancé dans six autres pays européens plus tard dans l'année. Les enquêtes menées par Warner révèlent que la Belgique ne fait pas partie de ces six pays.