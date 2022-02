Nouvelle interface Gmail à partir de février : voici ce qui change

L'entreprise introduit une nouvelle interface pour Gmail, pour permettre le passage plus facile d'une application à une autre, comme Gmail, Chat et Meet.

L'interface Gmail, qui regroupe les e-mails, Google Meet, Google Chat et Spaces, fait peau neuve.

À partir du 8 février prochain, il sera désormais plus facile de passer d'une application à une autre, en restant au même endroit.

Fini les différents onglets

L'idée est de réduire le nombre de fenêtres à ouvrir pour passer d'une fonctionnalité à une autre : de sa boite de réception à une réunion virtuelle, par exemple.

En adoptant ce que Google nomme "la vue intégrée", l'utilisateur ne devra plus changer d'onglet pour rester au courant des éventuelles nouvelles informations : des bulles de notification s'en chargeront. "Lorsque vous travaillez dans le chat et les espaces, vous pouvez afficher une liste complète des conversations et des espaces sur un seul écran, ce qui facilite la navigation et l'engagement", explique l'entreprise sur son blog de mises à jour.

©Google

L'ensemble des outils de la suite Workspace sera disponible sur un seul et même écran, chaque fonctionnalité disposant désormais de sa propre section.

Une seule barre de recherche pour tout

Toujours dans l'optique de rassembler les informations au même endroit, "vous verrez également les résultats des e-mails et des chats lorsque vous utiliserez la barre de recherche, ce qui vous permettra de trouver plus facilement ce dont vous avez besoin", poursuit Google. Plus besoin d'effectuer des recherches spécifiques à chaque section.

Cette nouvelle surface de navigation sera mise par défaut à partir d'avril et ensuite, définitive d'ici la fin du deuxième trimestre 2022. Pour les utilisateurs qui souhaitent s'y habituer d'ici-là, la fonctionnalité sera disponible en tant que "test" à partir de février, avec la possibilité de revenir à l'interface classique de Gmail via les paramètres.

Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible pour l'ensemble des clients, excepté ceux qui utilisent Google Workspace Essentials.