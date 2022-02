Dans quel pays faut-il travailler le moins longtemps pour s'acheter un iPhone ?

Combien de temps un travailleur doit-il travailler pour s'acheter un iPhone 13 ? La réponse dépend évidemment du pays dans lequel celui-ci travaille et du salaire minimum.

Groover a étudié 50 pays à travers le monde pour déterminer combien d'heures devaient être prestées par un travailleur, selon le salaire minimum de chaque pays, pour s'acheter l'iPhone 13.

En Belgique, l'entreprise a évalué qu'il faudrait travailleur 104 heures pour pouvoir s'offrir le téléphone.

C'est au Venezuela qu'il faut travailler le plus longtemps pour obtenir le smartphone, soit 7062 heures, l'équivalent de plus de trois ans de travail à temps plein. C'est presque deux fois plus de temps qu'en Inde, 3667 heures, qui prend la deuxième place du classement.

Les travailleurs de Chine, Thailande et du Vietnam où sont produits les iPhones doivent travailler respectivement, 680 heures, 760 heures et 917 heures.

Les Danois sont ceux qui ont besoin de moins de temps de travail pour s'acheter l'iPhone avec 63 heures, suivis de très près par la Norvège qui requiert 64 heures.