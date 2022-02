Internet en Belgique : voici le meilleur opérateur, selon votre région

Chaque année, la connexion internet est passée au crible dans notre plat pays. Alors que les opérateurs proposant des connexions internet sont aussi nombreux que nos ministres malgré la petite superficie de notre pays, il s'avère que tous ne proposent pas les mêmes débits selon les régions. Quatre opérateurs, les plus connus du pays, ressortent toutefois à juste titre de ce baromètre nPerf (VOO, Proximus, Telnet et Orange).

En analysant les données émises par la société, on peut tout d'abord remarquer que la population flamande a la chance de disposer des meilleurs débits moyens du pays : le descendant est en moyenne chiffré à 143 Mb/s, et le montant à 25 Mb/s.

Quant à la latence, elle se situe à environ 21 ms. Orange a offert à ses abonnés les meilleures performances de l’Internet fixe de cette région, en se démarquant notamment sur son débit ascendant, avec plus de 36 Mb/s, très loin devant ses concurrents, et une très bonne latence de 17,4 ms, la seule en deçà des 20 ms. "Telenet ne se laisse pourtant pas devancer sur le débit descendant, où il remporte la bataille avec 173,5 Mb/s, plus de 20 Mb/s devant Orange, mais en dessous de sa performance dans la capitale", indique nPerf dans les détails de son baromètre.

La population bruxelloise a pu profiter d’un débit descendant moyen de 130 Mb/s et d’un débit montant moyen de 22 Mb/s. Quant à la latence moyenne, elle se situe à environ 20 ms, c’est donc la meilleure des trois régions belges. Telenet a offert à ses abonnés les meilleures performances de l’Internet fixe de cette région, en se démarquant notamment sur son débit descendant, le seul à atteindre et dépasser les 200 Mb/s, très loin devant VOO qui se situe exactement au niveau moyen régional. Proximus affiche quant à lui le meilleur débit montants (27,1 Mb/s) et VOO remporte la latence (16,7 Mb/s).​

La Wallonie reçoit la palme de la moins bonne connectivité

Pour ce qui est de la Wallonie, les habitants ont pu profiter d’un débit descendant moyen de 112 Mb/s et d’un débit montant moyen de 15 Mb/s. Quant à la latence moyenne, elle se situe à environ 23 ms. Il s’agit donc malheureusement des moins bons résultats nationaux sur chacun des indicateurs.

VOO a offert à ses abonnés les meilleures performances de l’Internet fixe de cette région. L'opérateur se distingue notamment grâce à son débit descendant de 158 Mb/s, très loin devant ses adversaires, et gagne aussi la latence, avec un niveau correct de 20,3 ms.

C’est en revanche Proximus qui remporte la bataille du débit montant, comme à Bruxelles, mais à une vitesse moyenne moindre, avec 16,4 Mb/s. Globalement, en comparaison avec les autres régions du pays, les performances des connexions à l’Internet fixe en région wallonne, tous opérateurs confondus, sont les moins élevées du pays, et cela se vérifie à la vue des scores moyens.