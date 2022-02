Wooflash veut séduire les étudiants à la manière de TikTok et d’Instagram

Le titre de la communication est sans doute volontairement accrocheur, mais il est efficace : "La plateforme de microlearning Wooflash veut concurrencer TikTok et Instagram !". Accrocheur, efficace et réel. En effet, les promoteurs de la plateforme d'étude et de révision Wooflash (un site Internet accessible sur la plupart des supports numériques), ont adapté leurs outils de réalisation de capsules interactives en ligne aux comportements actuels des apprenants.

Le constat ? La présentation de Wooclap cite un responsable du numérique d’une grande université qui assure que Facebook, Netflix, Instagram et Youtube font partie du top 10 des sites et applications les plus utilisés via le wifi de l’établissement. Et on le sait, le secret du succès de ces plateformes tient à la maîtrise des techniques de capture de l’attention des utilisateurs. C’est, assurent les promoteurs de Wooflash, ce qui manque souvent aux plateformes éducatives : une ergonomie adaptée, dans l’air du temps. Cette maîtrise fait que les plateformes ludiques séduisent bien plus les jeunes que les sites d’apprentissage. Logique.

Sébastien Lebbe, cofondateur de Wooflash (et aussi de Wooclap, plateforme d'enseignement interactif qui compte "plusieurs millions d'utilisateurs"), explique en l'occurrence que "depuis quelques semaines, de nombreuses fonctionnalités sont développées sur Wooflash en vue de permettre aux utilisateurs de créer du contenu 'engageant', très rapidement", comme sur les plateformes ludiques dont les outils sont très ergonomiques et intuitifs.

Enseignants et étudiant peuvent d’ailleurs collaborer sur les contenus pour mettre en adéquation avec les objectifs pédagogiques.