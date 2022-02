Google révèle les recherches les plus populaires en Belgique lors des Jeux olympiques d'Hiver 2022

Les grandes messes sportives du genre des Jeux olympiques d'Hiver génèrent toujours une certaine effervescence, et ce jusque sur les moteurs de recherche. Pour cette édition Pékin 2022, Google vient de révéler les athlètes et les sports les plus populaires, ainsi que les questions les plus fréquentes des internautes à travers le monde, mais aussi en Belgique.

Notre seule médaillée, la plus populaire...

Sans grande surprise, l'athlète belge la plus populaire du classement des recherches sur Google était Hanne Desmet. Elle est parvenue à glaner la seule médaille belge de ces JO pour le moment, avec une médaille de bronze sur le 1 000 mètres en patinage de vitesse. Elle est suivie par Loena Hendrickx, patineuse artistique et porte-drapeau de la délégation belge lors de la cérémonie d'ouverture, en compagnie d'Armand Marchant (5ème le plus recherché). Pour compléter ce top 5, on retrouve Kim Meylemans (skeleton) et Bart Swings (patineur de vitesse).

Loena Hendrickx, patineuse artistique, était porte-drapeau de la Belgique en compagnie d'Armand Marchant. ©BELGA

Au niveau des sports, c'est la finesse et l'élégance du patinage artistique qui ont le plus intrigué les Belges. La deuxième compétition la plus populaire était ensuite le hockey sur glace, suivi du patinage de vitesse, du patinage de vitesse short track et enfin du biathlon.

Le fameux raté du Brésil en bobsleigh...

Lors de telles compétitions, certains moments et événements engendrent également des pics de recherches, ce que Google appelle alors une "top recherche" (elle engendre une augmentation de plus de 5 000 % des recherches). La prestation en patinage artistique de Loena Hendricks était visiblement très attendue par ses compatriotes, puisque les recherches pour ​"Loena hendrickx olympische winterspelen 2022" figurent parmi ces recherches très populaires.

La mésaventure de la paire brésilienne engagée en bobsleigh a également affolé les statistiques. Auteurs d'un départ complètement manqué, Edson Bindilatti et Edson Martins ont ainsi été bien malgré eux dans l'œil des internautes. Les comparaisons avec le célèbre film Rasta Rocket n'ont d'ailleurs pas manqué de fleurir à la suite de l'incident.

Le curling a encore de beaux jours devant lui

Cet épisode cocasse a poussé de nombreux Belges à se demander "Comment piloter un bobsleigh", troisième question la plus fréquente en Belgique. Elle est précédée par l'évidente "Combien de médailles aux jeux d'hiver en Chine". La question la plus fréquemment posée étant "Combien de temps dure un match de hockey".

Enfin, à l'échelle mondiale, le tableau des recherches est bien différent. Au niveau des sports, on peut ainsi épingler le hockey sur glace, qui occupe la première place des disciplines les plus populaires. Il est suivi, et c'est peut-être le plus surprenant, par le curling. Le patinage artistique, le patinage de vitesse et enfin le biathlon complètent ce top 5 mondial.