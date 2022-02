Intel prévoit une croissance de 10 % d'ici 2025

Le fabricant américain de puces informatiques Intel prévoit une croissance pouvant atteindre 10 % d'ici 2025. La société l'a annoncé ce vendredi lors d'une journée des investisseurs. Intel vise un chiffre d'affaires de 76 milliards de dollars cette année, soit une augmentation d'un peu moins de 2 %. D'ici 2025, les recettes devraient augmenter de 10 % et de 12 % d'ici 2026, après la fin d'une "phase d'investissement". Les analystes avaient jusqu'ici tablé sur une croissance de 1 % en 2022, de 3 % en 2023 et de 8 % en 2024.

Contrairement à ses concurrents, l'entreprise américaine n'a pas encore pu profiter de la forte augmentation de la demande de puces informatiques. Cette explosion est due d'une part au travail à domicile, qui s'est répandu pendant la coronapandémie, et d'autre part à la présence des circuits intégrés dans de plus en plus de produits.

Le PDG Pat Gelsinger n'a pris la tête d'Intel que l'année dernière, avec pour objectif de rétablir la part de marché de l'entreprise. "J'ai confiance dans notre plan d'accélération", a-t-il souligné vendredi. Intel veut investir des dizaines de milliards de dollars dans de nouvelles usines, remanier la production actuelle et également s'attaquer à de nouveaux marchés tels que les cartes graphiques. Le directeur financier Dave Zinsner a également promis une plus grande discipline financière.