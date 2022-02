Snapchat lance une nouvelle option pour lutter contre les agressions sexuelles

Pour fortifier les liens et la communication entre les membres de sa communauté, l'application Snapchat a décidé de lancer une nouvelle fonctionnalité basée sur la géolocalisation. L'option a également été mise en place dans le cadre d’un partenariat avec It’s On Us, organisme national américain à but non lucratif qui lutte contre les agressions sexuelles sur les campus.

En quoi consiste-t-elle ? Depuis le week-end dernier, que ce soit sur Android ou iOS, il est désormais possible de partager sa position en direct à sa famille et à ses amis. De 15 minutes à plusieurs heures si vous le souhaitez, vos connaissances pourront ainsi savoir où vous vous trouvez, l'occasion de partager avec eux une activité originale ou une partie de votre voyage par exemple.

Partage ciblé

Tout comme l'application "Find My" d’Apple, votre position sera explicitée sur une carte avec une mise à jour en temps réel, contrairement à la "Snap Map" lancée en 2017. Et cerise sur le gâteau, il est possible de partager sa localisation avec un seul ou plusieurs amis de manière ciblée, et pas forcément avec l'ensemble de la communauté. Il suffit pour cela de se rendre sur le profil de l'une de ses connaissances et de sélectionner la durée du partage de la localisation.

En outre, pour préserver au maximum la vie privée de ses utilisateurs, Snapchat a prévu l'affichage automatique d'un message rappellant que le partage de la localisation en direct est uniquement destiné à la famille et aux amis proches.

Dans le cadre du partenariat avec It’s On Us, l'objectif de la nouvelle fonctionnalité est de sensibiliser davantage les témoins dans le cadre d'éventuelles agressions sexuelles.