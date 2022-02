Un des premiers chèques d’Apple signé par Steve Jobs et Steve Wozniak aux enchères

La société RR Auction, localisée à Boston, vient de mettre aux enchères une curiosité de l’histoire informatique qui devrait séduire les aficionados d’Apple et de ses fondateurs. Il s’agit d’un chèque de 3 430 dollars signé le 15 juillet 1976 par les cofondateurs d’Apple, feu Steve Jobs et Steve Wozniak, à l’intention de Kierulff Electronics.

Le chèque était destiné à régler la facture de composants destinés à fabriquer les premiers ordinateurs Apple. C’est un des témoins des premiers pas de l’entreprise fondée quelques mois auparavant avec quelques milliers de dollars réunis par les deux compères assistés par Ronald Wayne, auteur du premier logo Apple.

Apple est désormais la plus grosse capitalisation boursière, et aussi une des sociétés les plus admirées du monde. Le chèque, encapsulé, est surmonté du nom de l'entreprise, Apple Computer Company. Le chèque va-t-il atteindre des sommets au terme des enchères, le 18 mars prochain ? Jeudi, au moment d'écrire ces lignes, il avait déjà reçu 20 offres jusqu'à 50 556 dollars. À ce prix, l'estimation de départ est déjà dépassée, au sein d'un lot qui comprend une série de pièces originales signées notamment par Steve Jobs.