Google Maps retire les infos trafic en temps réel en Ukraine

Le géant de l'Internet Alphabet, société mère de Google, a désactivé l'affichage des informations routières en temps réel en provenance d'Ukraine dans le logiciel de navigation Google Maps. Cette mesure a été prise après consultation des autorités ukrainiennes et vise à protéger la population. Google collecte les données de localisation de manière anonyme via les smartphones équipés du système d'exploitation Android. Ces données peuvent être utilisées, par exemple, pour détecter les embouteillages.

En Ukraine, cela a permis de surveiller en temps réel les citoyens aux barrages routiers.

L'arrêt de l'affichage des flux de trafic fait partie d'un ensemble de mesures que Google a lancé la semaine dernière. "Nos équipes de renseignement surveillent et perturbent les campagnes de désinformation, le piratage et les abus à motivation financière. Nous travaillons également avec d'autres entreprises et les agences gouvernementales concernées pour faire face à ces menaces", a déclaré Google sur Twitter.