Mobile World Congress 2022: "Nous avons une délégation belge de qualité"

La Belgique a envoyé 35 exposants, dont 8 start-up, au Mobile World Congress 2022. "Nous avons une délégation de qualité cette année", se félicite Gilles Philippart de Foy, conseiller économique de l'Awex, l'agence wallonne des exportations. "La fintech (technologie liée à la finance, NdlR) est une thématique qui devient incontournable au Mobile World Congress", ajoute-t-il. S'il ne peut avancer de chiffres précis sur les retours pour les entreprises belges de ce genre d'événement, il affirme que visiblement, les carnets de rendez-vous s'allongent.

D’ailleurs, le spécialiste du verre AGC est également présent, avec sa start-up "Wave", spécialisée dans les technologies liées au verre, que ce soit pour l’amélioration du "transport" des ondes ou l’isolation, justement, de ces mêmes ondes.

"Nous avons plusieurs produits, dont un traitement laser qui permet d'améliorer le passage des ondes à travers le verre. Ce qui permet de réduire la consommation des antennes ou des mobiles, qui émettent plus d'ondes lorsqu'ils 'recherchent' du réseau. Cela permet d'avoir de meilleures performances sans perdre en qualité d'isolation thermique ou acoustique. Avec la 5G, qui a besoin de plus d'antennes et dont les ondes traversent moins bien les parois, c'est un marché avec beaucoup de potentiel", avance Bernard Monville, dirigeant de la filiale AGC Wave.

"La demande est forte"

"Nous avons d'autres produits, comme ce verre qui sert d'antenne, ce qui est beaucoup plus esthétique", lance-t-il fièrement. Dans la vitre en question, AGC a effectivement réussi à glisser une sorte d'antenne directionnelle, quasiment invisible, ce qui permet d'améliorer la couverture réseau. Belfius et Proximus font partie des clients qui travaillent avec ces nouvelles solutions d'AGC, lancée il y a peu.

"Nous avons aussi du verre isolant des ondes", ajoute-t-il. "La demande est forte, pour les appartements de luxe, pour certains hôpitaux, pour les hôtels qui misent sur les 'chambres de déconnexion', pour les personnes hypersensibles aux ondes…", explique-t-il. "Le verre est quasiment transparent et permet de s'isoler des ondes donc", renchérit-il, heureux de pouvoir participer à l'événement.