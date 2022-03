Google réduit ses services en Russie, Intel et Airbnb les arrêtent complètement

Automobile, divertissement, tech, finance : des entreprises de tous secteurs, comme General Motors, Apple, Disney et WarnerMedia, ont choisi ces derniers jours de se désengager, au moins temporairement, de la Russie.

Le géant technologique américain Google a cessé de vendre de la publicité en Russie, dans le cadre de l'offensive russe en Ukraine. "A la lumière des circonstances extraordinaires, nous suspendons les publicités Google en Russie", a fait savoir la société dans une déclaration. "La situation évolue rapidement, et nous allons continuer à partager des mises à jour lorsque cela s'avère approprié".

L'entreprise californienne avait auparavant déjà interdit les médias financés par l'Etat russe d'acheter ou vendre de la publicité via ses technologies, et avait désactivé ses informations sur le trafic en tant réel pour l'Ukraine dans son logiciel de navigation. Cette mesure est annoncée pour protéger le public ukrainien et a été décidée en consultation avec les autorités du pays.

Airbnb proposera des logements gratuits pour les réfugiés

Le groupe de micro-processeurs Intel a également opté pour la même voie. "Intel condamne l'invasion de l' Ukraine par la Russie et nous avons suspendu toutes livraisons à la Russie et au Belarus. Nos pensées vont à tous ceux qui sont impactés par cette guerre", explique le groupe dans un communiqué.

Brian Chesky, cofondateur et directeur général de la plateforme Airbnb, qui affiche désormais le drapeau ukrainien sur son compte Twitter, y annonce que son groupe "suspend toutes ses activité en Russie et au Belarus", sans autre précision. La plateforme de locations touristiques avait annoncé lundi qu'elle allait proposer un hébergement gratuit de court terme à un maximum de 100 000 Ukrainiens fuyant l'invasion russe. Ces séjours seront financés par l'entreprise, des donateurs d'un fonds d'Airbnb pour les réfugiés ainsi que des hôtes.

Selon l'ONU, un million de réfugiés ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début des hostilités en Ukraine. L'initiative d'Airbnb fait écho à l'aide proposée en août dernier aux Afghans cherchant à fuir leur pays après la prise de pouvoir des talibans. Le site a annoncé mardi avoir réussi à loger gratuitement plus de 21 000 réfugiés afghans.