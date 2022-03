Accueil Economie Digital Proximus lance son centre d'expertise en IA et cybersécurité : "C'est une compétence stratégique et géopolitique" L'opérateur a pour ambition de passer de 50 experts aujourd'hui à 150 dans les trois prochaines années dans son centre nommé Ada, en référence à une pionnière de la science informatique, Ada Lovelace. Guillaume Boutin, CEO de Proximus, a lancé Ada ce lundi 7 mars en présence de la ministre des Télécoms Petra De Sutter (Groen). ©Belga Antonin Marsac Journaliste économique









"C'est une course contre la montre et l'intelligence artificielle permettra de sécuriser nos réseaux à haut débit ." En lançant Ada, le centre d'expertise en cybersécurité et intelligence artificielle, le CEO...