Huit Belges sur dix effectuent leurs opérations bancaires via une application, 400 agences bancaires ont disparu en un an

En un an, plus de 400 agences bancaires ont disparu des rues de notre pays, conséquence du succès croissant de la banque numérique, selon les chiffres provisoires de Febelfin. Néanmoins, selon l'organisation du secteur bancaire, la Belgique possède toujours l'un des réseaux d'agences les plus denses de toute l'Europe, après la Bulgarie, l'Espagne et la France. Fin 2021, notre pays comptait 3 815 agences bancaires physiques, soit près de 10 % de moins que l'année précédente (4 232 agences).

L'évolution du comportement des clients y est pour quelque chose. Une enquête de Febelfin a révélé que six Belges sur dix ne prennent jamais de rendez-vous physique avec un employé de banque, ou le font moins d'une fois par an. Les seniors semblent également avoir pris l'habitude des services bancaires en ligne. Seuls 6 % d'entre eux disent se rendre dans une agence bancaire plus de trois fois par an.

La moitié des Belges qui effectuent leurs opérations bancaires via Internet le font principalement pour transférer de l'argent. En deuxième lieu, il y a la consultation des soldes et des transactions, et en troisième lieu, l'exécution des transferts entre les comptes propres.

Une grande majorité (91 %) utilise les services bancaires via le PC, mais l'application gagne également en popularité et séduit 81 % des personnes interrogées. L'appel vidéo (utilisé par 31 % des Belges) et le chat en direct (37 %) sont également de plus en plus courants. L'année dernière, les appels téléphoniques ont été utilisés un peu plus souvent (72 %) qu'en 2020 (66 %).

Près de la moitié des Belges (45 %) indiquent également que le contact avec leur banque pourrait facilement se faire davantage en ligne. Chez les jeunes, ce pourcentage s'élève à 60 %, mais 33 % des seniors sont également de cet avis.

Davantage de paiements sans contact

Les Belges préfèrent toujours pouvoir nous rendre dans une agence physique pour obtenir des conseils sur notre situation financière personnelle (30 %), ainsi que pour le suivi et les conseils en matière d'investissements (26 %) et pour demander ou gérer un prêt (23 %).

La poursuite de la numérisation des services bancaires signifie que les paiements sans contact continuent également à gagner en popularité, stimulée en partie par l'éclatement de la crise du Covid. Alors qu'en février 2020, seuls 16 % de tous les paiements par carte de débit dans les magasins étaient sans contact, en décembre 2021, ce chiffre était passé à 57,70 %, soit une multiplication par plus de trois en moins de deux ans, selon Febelfin.

En revanche, le nombre de retraits aux guichets automatiques a diminué de 5 millions en 2021, soit une baisse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Cette tendance a entraîné une baisse du nombre de distributeurs automatiques de billets dans la rue chaque année depuis 2015 environ. Selon des chiffres provisoires, la Belgique comptait encore 5 479 guichets automatiques (hors guichets de bpost) à la fin de l'année dernière, soit plus de 900 de moins qu'à la fin de 2020.

Enfin, il y a encore un petit groupe de personnes (8 %) qui ne font pas de banque en ligne. Plus d'un tiers d'entre eux (35 %) disent ne pas faire cette démarche par crainte d'être victime d'une fraude en ligne. Environ 30 % d'entre eux invoquent le fait qu'ils ne disposent pas d'un appareil ou d'une connexion Internet et, pour 25 %, une visite physique est tout simplement préférable. Selon Febelfin, le secteur bancaire est tout à fait conscient de son rôle social et les banques s'engagent à continuer à offrir des solutions aux clients non numériques.