Voici les applications qui vous permettent de payer votre carburant moins cher

Que c'est ennuyant de faire son plein à une pompe à essence et, après avoir repris la route, de voir ce même carburant moins cher à une station située quelques centaines de mètres plus loin. C'est parfois, ou même souvent, ce qui se passe quand on ne prend pas le temps de comparer les prix.

Aujourd'hui, c'est devenu indispensable de prendre le temps de la comparaison dans le but de gagner quelques euros. Effectivement, malgré la récente baisse de 20 centimes du prix du litre de diesel, celui-ci se vend encore à un peu plus de 2€/litre. Le plein flirte alors avec la centaine d'euros et cela fait mal au portefeuille.

Heureusement, il existe certaines applications pour comparer les prix des différentes stations.

Waze et Google Maps, les deux applications phares en matière de GPS, sont désormais utiles dans ce but. Waze fonctionne avec un système où chaque utilisateur peut mettre à jour les tarifs des différentes stations-essence où ils viennent de se servir. Du côté de Google Maps, on peut connaitre les prix des carburants en tapant "station-service" dans la barre de recherche. Sont alors recensées les différentes pompes à essence les plus proches. Et en cliquant sur l'une d'elles, s'affiche alors les tarifs de l'essence et du diesel.

On retrouve également Essence/Gasoil Now. Une appli beaucoup moins populaire mais un peu plus précise car elle fournit les prix de tout type de carburants (Diesel, éthanol, bioéthanol, superéthanol, gaz de pétrole liquéfié). Elle fonctionne selon le même principe que Waze où les internautes inscrivent les prix.

Autre moyen de connaitre les différents prix, le site carbu.com. En arrivant sur le site, on tape le nom de la ville ou du village où l'on se trouve. Sont alors référencées toutes les stations les plus proches avec le comparatif des prix.