Le géant en ligne Amazon a finalisé l'acquisition de MGM Studios, pour laquelle il a mis 8,5 milliards de dollars sur la table. Il s'agit de l'une des plus importantes acquisitions jamais réalisées par l'entreprise.

Le rachat a été annoncé en mai de l'année dernière et s'inscrit dans le cadre de la recherche de contenus en streaming par les sociétés de médias. MGM possède un large catalogue de superproductions, comme les séries de films James Bond et Rocky, ou les séries télévisées The Handmaid's Tale et Fargo.

Tous les régulateurs ont donné leur feu vert à la reprise.