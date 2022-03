L'application de paiement par QR Code de la start-up Sunday débarque en Belgique d'ici l'été

Sunday, une startup de paiement lancée il y a un an par les fondateurs des restaurants Big Mamma, va se lancer dans cinq pays supplémentaires d'ici l'été, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, annonce-t-elle mercredi.

Déjà utilisée par quelque 5 200 restaurants en France, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada, pour un "volume de transactions annuelles de plus de 7 milliards de dollars", cette application permet au client d'un restaurant d'obtenir son addition et de régler sa note rapidement, en flashant avec son smartphone un QR code posé sur la table.

L'application web qui utilise le portefeuille numérique du smartphone du client ou sa carte bleue, permet désormais aussi aux clients de passer leur commande via leur smartphone, indique aussi dans un communiqué la société, qui vise "en priorité les établissements à fort trafic comme les bars, les 'food courts', la restauration rapide et les festivals".

"Dans un bar à Paris, le client attend 24 minutes en moyenne pour commander trois gins tonics ou une tournée de bière au bar", explique Victor Lugger, PDG de Sunday, qui compte quelque 350 salariés et veut en recruter autant d'ici fin 2022.

Hausse des tickets pour les restaurants

Quelque "500 bars, food trucks, 'food courts' et acteurs de la restauration rapide", ont adopté cette nouvelle fonctionnalité testée dans l'enseigne de burgers Top Bun à Marseille, qui appartient au groupe Big Mamma créé par deux anciens élèves de HEC Tigrane Seydoux et Victor Lugger.

Depuis le lancement de Sunday, les établissements qui l'ont adopté ont un "ticket moyen en hausse de 15 %, parce que les serveurs ont 30 à 40 % de temps en plus : ils accueillent mieux les clients, ils expliquent mieux la carte et les gens prennent plus de café et de desserts, parce qu'ils maîtrisent le moment où ils vont partir", affirme M. Lugger. "C'est assez grisant de développer cet outil qui va être utilisé par tout le monde", dit-il.

Une centaine de logiciels de caisse peuvent se connecter à l'application et l'entreprise espère en intégrer autant d'ici la fin de l'année, afin d'équiper 15 000 établissements. Dans chaque pays, "il faut intégrer les moyens de paiements locaux, les logiciels locaux" ce qui prend du temps, précise M Lugger.

La start-up, qui a levé 124 millions d'euros en 2021, se rémunère en percevant une commission "inférieure à 1 %" du montant de l'addition, a précisé son PDG.