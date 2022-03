Vous rêvez de disparaître ? Une start-up lance un bouclier d'invisibilité

Qui n'a jamais rêvé de pouvoir disparaître, subitement, du paysage ? Une possibilité que l'on ne pouvait retrouver jusqu'ici que dans certains films, dans lesquels des héros se volatilisaient sous leur cape magique... Pourtant, une start-up britannique vient de rendre le rêve réalité !

En effet, Invisibility Shield Co vient de concevoir un bouclier d'invisibilité. Mais comment est-ce possible ? L'innovation repose sur un jeu de lumière et d'optique, avec des lentilles orientées spécifiquement afin que ce qui se trouve loin de la personne cachée soit mis en évidence. De cette façon, ce qui se trouve proche, à savoir la personne derrière le bouclier, est rendue (quasi) invisible.

Si les concepteurs reconnaissent que de précédents boucliers avaient déjà été proposés, ils assurent qu'une telle efficacité d'illusion optique n'avait jamais été atteinte.

A noter que deux types de bouclier sont proposés: un de taille moyenne (95 cm sur 65 cm) vendu 355 euros et un de taille miniature (31 cm sur 21 cm) que vous pouvez obtenir pour la somme de 58 euros. En quelques jours, la start-up a déjà récolté plus de 50 000 euros...