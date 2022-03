Boom des cyberattaques visant des pays de l'Otan depuis l'invasion de l'Ukraine

Le nombre de cyberattaques via des adresses IP chinoises et visant des pays membres de l'Otan a fortement augmenté depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon la société israélienne Check Point, spécialisée dans la sécurité informatique. Ces attaques ont bondi de 116 % la semaine dernière, estime Check Point.

Les attaques informatiques provenant d'adresses IP chinoises et ciblant la Belgique ont plus que doublé (+109 %) par rapport au début de la guerre en Ukraine. Et elles continuent d'augmenter. Sur la seule semaine dernière, la hausse atteint 123 %.

Le fait que les attaques proviennent de Chine ne veut pas forcément dire que des entités chinoises en sont les auteurs. Des pirates informatiques étrangers peuvent très bien mener des attaques à partir d'adresses IP chinoises.