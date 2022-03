Pourquoi 21 % des commerçants ne proposent toujours aucune forme de paiement électronique

Le fournisseur de services de paiement CCV, basé à Ypres (Flandre), vient de dévoiler les résultats d'une nouvelle étude sur le paiement électronique en Belgique. CCV a interrogé consommateurs et commerçants au sujet de l'obligation de proposer une forme de paiement électronique qui doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain.

A ce jour, l'enquête révèle que 21 % des commerçants ne proposent aucune forme de paiement électronique. "Les entreprises individuelles sont les moins susceptibles d'offrir le paiement électronique car 29 % ne sont pas équipées, détaille Sylvie Vanthomme, responsable de l'étude. Même les commerçants actifs depuis moins de deux ans (donc plus récents et potentiellement plus digitalisés, NdlR) ne le proposent pas dans 36 % des cas".

Il existe des disparités entre les régions. En Wallonie, 26 % des commerçants ne sont pas équipés (jusqu'à 33 % en province de Liège), contre 18 % en Flandre. A noter que près d'un tiers des commerçants belges qui n'acceptent pas le paiement électronique ne sont pas encore au courant de la nouvelle règlementation à venir.

A l'ère du numérique, pourquoi ces vendeurs ne sont-ils pas attirés par le paiement digitalisé ? "Deux motivations se démarquent franchement : 27 % déclarent que leurs clients ne le demandent pas et un groupe presque aussi important pense que c'est trop cher", commente Sylvie Vanthomme. Le troisième argument est qu'un distributeur de billets se trouve forcément au coin de la rue.

Pourquoi certains commerçants choisissent de ne pas proposer le paiement électronique. ©CCV

Les consommateurs préfèrent l'électronique

"Mais clairement le consommateur n'en a pas envie", soutient Vanthomme. Jusqu'à 50 % des consommateurs qui n'ont pas d'argent en poche se rendent immédiatement dans un autre magasin lorsqu'ils constatent qu'ils ne peuvent pas payer par voie électronique. "Seuls 39 % reviennent plus tard après avoir retiré de l'argent. Il se peut que certains magasins avec une offre très particulière et spécifique parviennent plus facilement à convaincre les clients de revenir plus tard, mais ce n'est pas le cas de la majorité des magasins", appuie la responsable de l'étude. S'ils sont déjà à la caisse, 30 % abandonnent tout simplement les articles.

Que fait le Belge devant un magasin qui ne propose pas de paiement digitalisé ? ©CCV

Pour 73 % des Belges, le choix d'un magasin plutôt qu'un autre est orienté par la possibilité de payer par carte bancaire, juste derrière le choix des produits proposés (75 %) et devant le service (65 %) ou la possibilité de payer par smartphone (22 %).

©CCV

Les commerçants encore attachés au cash

L'étude révèle que 32 % des commerçants préfèrent utiliser un terminal de paiement pour faire régler leurs clients (59 % des magasins belges sont équipés). Derrière le terminal de paiement, les commerçants belges préfèrent faire payer les consommateurs en cash à 19 % (69 % proposent ce mode de règlement), et par virement à 13 %.

©CCV

C'est ensuite via les applications de paiement (QR Code), le paiement en ligne, le débit direct, les chèques repas/consommation puis les e-chèques que les vendeurs belges préfèrent être réglés.

Préférences des commerçants belges dans les moyens de paiements. La colonne du milieu correspond aux commerçants qui sont équipés du paiement électronique, et celle de droite à ceux qui ne sont pas équipés. ©CCV

Manque d'information

Enfin, résultat très surprenant de l'étude, "les commerçants qui n'acceptent pas le paiement électronique n'ont en réalité aucune idée du prix de revient réel", souligne Sylvie Vanthomme.

Près de 61 % déclarent ne pas savoir combien coûte un terminal de paiement. Concernant les frais mensuels, 64 % des répondants disent n'en avoir aucune idée ou font une estimation moyenne de 144 euros. "Il s'agit d'une grave surestimation du coût mensuel réel. Pour le segment des PME, CCV prévoit un coût mensuel moyen de 42 euros, soit l'équivalent d'environ 400 transactions de débit", précise Mme Vanthomme.

"Il serait bon, pour plusieurs raisons, que le secteur mette en place une organisation qui veille à ce que le paiement électronique puisse se développer davantage en Belgique, conclut Sam Arckens de CCV. Une telle association pourrait résoudre les ambiguïtés de la législation. Le fait qu'aujourd'hui la nouvelle loi stipule que les virements peuvent également être considérés comme des paiements électroniques n'améliore pas l'applicabilité de la loi".