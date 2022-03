TikTok teste une nouvelle fonctionnalité pour mieux retrouver les vidéos regardées

Même si TikTok est accusé de nuire à la santé mentale et au bien-être des jeunes, le réseau social reste extrêmement populaire chez les moins de 30 ans. Et pour continuer à conquérir le coeur de ses utilisateurs, l'application va introduire une nouvelle fonctionnalité.





Selon plusieurs médias, TikTok est en train de tester un historique des vidéos regardées. Le Twitto Hammod Oh en a d'ailleurs apporté la preuve à l'aide d'une capture d'écran. Une information aussitôt relayée par les médias spécialisés. Si TikTok n'a pas encore confirmé l'implémentation de cette fonctionnalité, beaucoup pensent que cela ne devrait pas tarder étant donné qu'elle est en train d'être testée aux Etats-Unis.





Actuellement, il peut arriver qu'on "perde" une vidéo visionnée, si on ne l'a pas likée ou mise en favori. Avec ce nouvel historique, ce ne devrait plus être le cas. L'utilisateur pourrait en effet remonter jusqu'à 7 jours en arrière pour voir tout ce qu'il a regardé. De quoi, par la même occasion, se rendre compte du volume de vidéos consommées...



Comment retrouver les vidéos visionnées?

Comme le rappellent plusieurs médias, retrouver les vidéos visionnées est en réalité déjà possible (mais plus complexe). Il suffit en effet de taper un astérisque (*) dans la barre de recherche de l'application et de la lancer. Dans "filtres", il faut alors cocher "vidéos regardées". Et, hop, le tour est joué !