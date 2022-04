Moscou accuse Google de diffuser des "fake news" et interdit la publicité

L'organisme russe de surveillance des médias Roskomnadzor a annoncé jeudi qu'il allait prendre des sanctions contre Alphabet, la société mère de Google. Roskomnadzor accuse la société de diffuser des "fake news" via YouTube, entre autres plateformes. Plus précisément, Alphabet ne sera plus autorisée à faire de la publicité en Russie. "YouTube est devenu une plateforme clé pour la diffusion de 'fake news' concernant l'opération militaire spéciale sur le territoire ukrainien, discréditant ainsi les troupes russes", déclare l'organisme de surveillance des médias. Roskomnadzor accuse également YouTube de publier des contenus provenant d'"extrémistes" ukrainiens.

En outre, YouTube est également accusé de censurer les médias d'État russes.

En conséquence, Google n'est plus autorisé à faire de la publicité en Russie. Cette mesure est d'une portée moindre que les précédentes sanctions contre Facebook, Twitter et Instagram, qui sont totalement interdits en Russie.

Moscou qualifie systématiquement l'invasion militaire de l'Ukraine d'"opération spéciale".