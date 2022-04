"Les gens ont peur du vol de leurs données bancaires, mais il y a des choses plus insidieuses, comme l'empreinte cybernétique"

NFT et cryptos : pure spéculation ou réelle révolution ?

Derrière la volatilité provoquée par la spéculation, les cryptomonnaies et cryptoactifs comme les NFT cachent une potentielle révolution. Mais entre "crypto-fans" et sceptiques indécrottables, y a-t-il un juste milieu ? Et que risquent les banques et autres plateformes privées ?