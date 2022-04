Accueil Economie Digital Comment cibler les publicités en ligne, tout en gardant les données personnelles privées Les internautes exigent une plus grande protection de la vie privée : transparence, choix et contrôle de l’utilisation de leurs données. Après un quinquennat de réactions négatives, il existe aujourd’hui une série de projets qui tentent d’atteindre les mêmes objectifs sous-jacents des annonceurs, tout en gardant les données personnelles privées. ©Shutterstock Benoît Octave

Les spécialistes de la publicité en ligne ont passé deux décennies à construire un capharnaüm complexe d’outils et de systèmes pour suivre et analyser ce que les internautes font sur Internet. Aujourd’hui, tout cela est en passe de changer, entre les décisions unilatérales de certaines grandes plateformes technologiques et les vagues de réglementation qui déferlent un peu partout dans le monde. Le ciblage des publicités en soi ne semble...