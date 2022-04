Les magasins Switch vont disparaître en Belgique

Les magasins Switch en Belgique vont disparaitre, annonce mercredi RTL Info, après s'être procuré une note interne à Indexia Group, propriétaire de la marque. Ils devraient être remplacés par des Hubside.Stores. Switch, qui se présente comme le plus grand "Apple Premium Reseller" de Belgique, souffre d'une mauvaise image depuis plusieurs années. En cause? Les nombreuses plaintes liées aux "services" que les vendeurs de ces magasins avaient la fâcheuse tendance d'imposer aux clients, faisant signer sur un coin de tablette l'adhésion opaque à de très chers abonnements (fidélité, assurance, site web perso, etc?), selon les témoignages récoltés.

C'est probablement cette image négative, confortée par la récente interdiction pour Switch Holding SA, par la FSMA (autorité des marchés financiers), de distribuer des produits d'assurance en Belgique, qui a amené les propriétaires de l'entreprise (Indexia Group) à prendre une décision radicale, peut-on lire sur le site d'RTL Info.

Switch compte une vingtaine de magasins en Belgique et vend des produits et des accessoires Apple (housses, écouteurs, sacs, claviers...).