A peine lancé, le service de streaming de la chaîne CNN va fermer

A peine lancé, le service de streaming CNN+ va fermer le 30 avril prochain, ont annoncé plusieurs médias, sonnant l'échec d'un projet qui devait donner une nouvelle vie à la chaîne d'information américaine. Cet abandon intervient peu après la fusion de WarnerMedia, maison mère de CNN et de HBO Max, avec Discovery pour former le géant des médias et du streaming Warner Bros Discovery.

"Dans un marché du streaming complexe, les consommateurs veulent de la simplicité et un service tout compris qui offre une meilleure expérience et plus de bénéfices que les offres autonomes", a déclaré le patron du streaming chez Discovery, Jean-Briac Perrette, cité par le site internet de CNN.

CNN+ a été lancé le 29 mars. La chaîne avait investi des dizaines de millions de dollars dans ce projet et mené une campagne de marketing agressive pour tenter de percer sur le marché concurrentiel du streaming aux Etats-Unis.

CNN+ avait notamment recruté l'un des piliers de la chaîne préférée des conservateurs Fox News, Chris Wallace, un intervieweur redoutable et respecté sur tout l'échiquier politique américain.