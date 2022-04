Ce qui risque d'arriver à Elon Musk s'il atteint 15 % du capital de Twitter : "Il n'y a pas de précédent"

Elon Musk veut racheter Twitter : "Même s'il a pu brouiller les pistes, Musk avait tout mis sur la table"

Le patron de Tesla et SpaceX met plus de 43 milliards de dollars sur la table pour s'emparer du réseau social. Une bonne nouvelle ? Pour Xavier Degraux, analyste et consultant en réseaux sociaux, l’annonce faite par Elon Musk est une “demi-surprise”.