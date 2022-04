Achat de Twitter par Elon Musk : le réseau social réexamine la proposition du patron de Tesla

"Twitter jette un regard neuf sur l'offre et est plus susceptible qu'auparavant de chercher à négocier", peut-on lire dans le Wall Street Journal.

Twitter réexamine la proposition d'achat faite par Elon Musk, et des discussions ont lieu dimanche entre les deux camps, après que le patron de Tesla a affirmé jeudi avoir sécurisé la somme nécessaire à cette transaction, selon le Wall Street Journal. "Twitter jette un regard neuf sur l'offre et est plus susceptible qu'auparavant de chercher à négocier", croit savoir le quotidien économique, citant des sources proches.

Le patron de Tesla avait indiqué jeudi avoir sécurisé près de 46,5 milliards de dollars pour financer cette transaction, mais aussi qu'il envisageait de passer directement par les actionnaires de Twitter pour racheter le réseau social.

Le conseil d'administration de Twitter s'était opposé à l'acquisition en adoptant une clause dite de la "pilule empoisonnée" pour rendre le rachat plus difficile s'il atteint 15 % du capital de Twitter en bourse. Il en détient actuellement 9,2 %.

Discussions en cours

Toujours selon ces sources, "le revirement potentiel de la part de Twitter intervient après que M. Musk a rencontré vendredi en privé plusieurs actionnaires de la société". Il "s'est également engagé à trouver une solution aux problèmes de liberté d'expression (...), que son offre soit acceptée ou non", est-il précisé. Elon Musk avait dit vouloir faire de Twitter "la plateforme de la liberté d'expression dans le monde".

Le patron de Tesla a mis "l'accent sur les fonds gérés activement, ont déclaré ces sources, dans l'espoir qu'ils pourraient influencer la décision de l'entreprise". Il avait indiqué jeudi qu'il envisageait de passer directement par les actionnaires de Twitter pour racheter leurs titres, sans passer par le conseil d'administration (CA), mais n'avait pas confirmé qu'il pourrait avoir recours à une offre publique d'achat hostile.

Twitter pourrait s'exprimer jeudi, lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, ou même avant, selon ces sources, une réponse qui "pourrait laisser la porte ouverte à d'autres offres ou négocier avec M. Musk à des conditions autres que le prix".

Elon Musk a par ailleurs "réitéré ces derniers jours au président de Twitter, Bret Taylor, qu'il ne bougerait pas de son offre de 54,20 dollars par action" formulée le 14 avril, croit encore savoir le Wall Street Journal.

