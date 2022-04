Elon Musk rachète Twitter: voici en quoi le réseau social pourrait changer

L'extravagant milliardaire Elon Musk a officiellement validé son accord avec Twitter ce lundi soir, apprend-on par un communiqué du réseau social. Il rachète la plateforme pour environ 44 milliards de dollars.

Concernant la liberté d'expression, Musk a déjà vivement critiqué Twitter, estimant que les modérateurs interviennent trop. "La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité", pointe le milliardaire dans le communiqué de Twitter.

"Je veux rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour augmenter la confiance, en combattant les robots spammeurs et en authentifiant tous les humains. Twitter a un énorme potentiel - je suis impatient de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer", se réjouit Elon Musk.

Lors d'une conférence Ted Talk, le milliardaire a expliqué vouloir faire de l'algorithme de la platerforme un modèle open-source pour plus de transparence. Concrètement, cela permettrait par exemple aux utilisateurs de savoir pourquoi et comment tel ou tel tweet apparait dans leur fil d'actualité. Selon lui, ce modèle serait préférable à "la promotion et la rétrogradation mystérieuses des tweets sans que l'on sache ce qu'il se passe".

Dans un tweet, Musk a également promis de vaincre les "spam bots".

Enfin, lors de son entrée au CA de Twitter, Musk a relancé le débat sur la fonction "modifier". Twitter a déjà annoncé travailler sur cette fonction, et va lancer une période de test ce mois-ci. Selon les équipes de Twitter, il s'agissait de la fonction "la plus demandée depuis des années".