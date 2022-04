Nova Sport, l'application belge qui réunit les étudiants fans de sport, récompensée

L'application Nova Sport est l'un des trois lauréats de "Future is here", un événement organisé le week-end dernier par l'Asbl "100.000 entrepreneurs". Comme nous vous l'expliquions dans un précédent article, l'événement invitait les jeunes Bruxellois âgés de 18 à 30 ans à présenter un projet concret dans différents domaines. L'application destinée aux étudiants du supérieur a été primée dans la catégorie "sport".

"C'est une belle reconnaissance du travail que nous avons accompli", s'est réjoui Amir Fattal, l'un des co-créateurs de l'application. Leur aventure a en effet commencé en 2019. "A l'époque, mon frère Karam et moi-même avons eu l'idée de créer un réseau social visant à réunir les jeunes autour du sport." Les étudiants, respectivement en psychologie à l'ULB et à Solvay, sont partis du constat que l'université bruxelloise offrait l'occasion de tester une multitude de sports mais qu'il était difficile de savoir auxquels participaient leurs amis. "Nous voulions trouver une façon rapide de voir quel sport nous avions en commun afin de pouvoir y aller ensemble. Puisque nos amis n'étaient pas toujours libres, nous avons aussi eu l'idée de permettre à tout un chacun d'envoyer une invitation à un inconnu ayant un sport en commun avec lui. Se faire de nouveaux amis autour d'un même sport permet de briser la glace", note-t-il.

©dr

Après avoir développé une version bêta, la participation d'un investisseur a fait décoller leur projet. "En septembre 2020, nous avons ajouté un système de réservation de salles", explique-t-il. Pour ce faire, les universités ont été associées au projet. Aujourd'hui, 20 établissements supérieurs paient pour être présentes sur l'application qui reste bien évidemment gratuite pour les étudiants. "Les établissements permettaient déjà de réserver une salle en ligne, mais nous avons permis de centraliser tout cela sur une application." Ceux qui le veulent peuvent toutefois continuer à passer par le processus de réservation classique.

"Nous rencontrons un franc succès auprès des étudiants", indique Amir. Aujourd'hui, 44.000 jeunes ont en effet téléchargé l'application. "Nous les encourageons à se rencontrer et à faire plus de sport", résume-t-il. A l'heure actuelle, l'équipe s'est d'ailleurs bien agrandie avec l'arrivée de développeurs et de leur soeur Nova, qui a inspiré le nom de l'application.

Et dans le futur?

"Nous avons un partenariat exclusif de trois ans avec le réseau Erasmus Student Network International", explique-t-il. L'idée est de construire des communautés autour du sport entre étudiants belges et internationaux. Cela leur permettra aussi de s'étendre en Europe et d'atteindre 1,5 million d'étudiants.

"A la rentrée prochaine, nous aimerions mettre en place un système de récompense. Celles-ci pourraient aller de nouvelles fonctionnalités dans l'appli à des réductions dans la location de salles par exemple."

A terme, Nova Sport envisage également la possibilité de s'étendre aux communes qui disposent d'infrastructures sportives qu'elles aimeraient mettre en avant. L'appli souhaite également étendre ses services aux entreprises, en permettant aux employés de se connecter sur base des sports qu'ils ont en communs, favorisant l'activité physique et le bien-être au travail.