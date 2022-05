Un logiciel malveillant cible les étudiants

A la veille du blocus et de la remise du TFE, les fichiers présents sur l'ordinateur des étudiants sont plus précieux que jamais. Et, cela, les personnes mal intentionnées l'ont bien compris. Selon le site spécialisé BleepingComputer, un "rançongiciel" circule en ce moment et vise en particulier les étudiants, mais aussi le grand public.

Pour rappel, un "rançongiciel" est un logiciel malveillant qui crypte les fichiers présents sur l'ordinateur de la victime puis lui demande une rançon (généralement en cryptomonnaie) afin de les déverrouiller. Dans ce cas-ci, les sommes demandées peuvent monter jusqu'à 2600 dollars, soit 2472 euros. Et peuvent s'avérer encore supérieures si l'utilisateur décide d'attendre quelques jours avant de payer.

Selon les victimes, qui ont témoigné sur le forum de BleepingComputer, ce "rançongiciel" se trouve principalement sur les sites de téléchargements illégaux de logiciels crackés, mais pas que ! Il prend la forme d'une fausse mise à jour de Windows 10, ce qui pousse les utilisateurs peu méfiants à la télécharger.





A l'heure actuelle, il n'existe aucune solution pour récupérer les fichiers cryptés.

Rappel des bonnes pratiques

Le Monde Informatique, qui a repéré l'article original, rappelle les bons conseils pour éviter tout problème. Certes, tout le monde a déjà entendu ces recommandations mais peu les appliquent à la lettre et, en cas de problème, ces personnes se retrouvent souvent démunies.





Premièrement, il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières des fichiers présents sur l'ordinateur.





Deuxièmement, il faut absolument éviter de télécharger des fichiers qui proviennent de sites douteux. Pour télécharger les mises à jour de Windows, le site spécialisé en informatique rappelle qu'il suffit d'aller dans le menu "Démarrer" de son ordinateur, puis dans Paramètres>Mise à jour et sécurité > Windows Update > Rechercher les mises à jour.





Enfin, un bon antivirus est toujours une bonne idée afin de se prémunir de certaines menaces circulant sur internet.