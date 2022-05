Google Chrome modifiera automatiquement les mots de passe en cas de piratage

Face aux techniques de plus en plus poussées (et nombreuses) des pirates informatiques, les utilisateurs sont en permanence à la recherche de nouvelles manières de se protéger. Pour aider les internautes, Google va lancer un nouvel outil qui permettra d'aider dans la lutte contre le piratage.

Baptisé Duplex, il permettra de changer automatiquement les mots de passe de comptes piratés. Jusqu'à présent, en cas d'intrusion frauduleuse, Google Chrome avertissait le détenteur du compte au moyen d'un pop-up. Désormais, celui-ci proposera également une option supplémentaire afin de permettre à Google Assistant de procéder à un changement de mot de passe. Il pourra ensuite l'intégrer et le stocker.

Un outil déjà connu, mais désormais accessible

Duplex avait déjà été introduit par Google en 2021 lors de sa dernière conférence des développeurs. Désormais, Duplex on the Web semble disponible pour tous les internautes comme l'a révélé un internaute sur Twitter

Sur cette capture d'écran, on peut apercevoir une fenêtre proposant l'option du changement de mot de passe après la détection d'une brèche de sécurité.

Uniquement disponible sur Google Chrome, cet outil pourrait permettre de plus rapidement se protéger en cas de cyberattaque ou de piratage. Dans le même ordre d'idées, Android Police précise que Google Assistant peut aussi aider les utilisateurs à vérifier manuellement si des mots de passe ont été compromis. Via le menu du navigateur, en passant par "Paramètres" puis "Mot de passe", il est possible d'accéder à "Vérifier le mot de passe" : en cas de piratage, il est alors possible d'opter pour "Modifier le mot de passe".

Bien évidemment, si ces outils viennent épauler les internautes, la prudence reste toujours de mise lors de l’utilisation de son ordinateur ou smartphone afin de conserver ses données protégées.