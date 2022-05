"Cette journée devient le nouveau record dans l'histoire des paiements électroniques en Belgique"

Ce samedi 7 mai, veille de la Fête des mères, un nouveau record absolu de 12,2 millions de transactions électroniques dans les magasins physiques et en ligne a été enregistré en Belgique, annonce l'entreprise de paiements et services transactionnels Worldline. Avec précisément 12 247 399 paiements électroniques, "cette journée devient ainsi le nouveau record dans l'histoire des paiements électroniques en Belgique. Le précédent record avait été battu le jeudi 23 décembre 2021 - veille du réveillon de Noël - avec 11.840.179 de transactions électroniques", précise Worldline.

Le vendredi 6 mai, déjà, un nombre important de transactions avait été enregistré : 11 812 003, ce qui en fait la troisième journée record des paiements électroniques en Belgique.

"Ces chiffres confirment une fois de plus la tendance croissante du paiement électronique. Les Belges sont de plus en plus nombreux à utiliser leur carte, smartphone ou tout autre moyen de paiement électronique pour effectuer leurs achats", relève encore Worldline.