Comment la constellation Starlink d'Elon Musk vient au secours des Ukrainiens

"Ces propos sont inquiétants mais il faut rester lucide" : La Russie pourrait-elle faire tomber la Station spatiale internationale ?

La Station spatiale internationale est le symbole de la paix et de la collaboration entre d'anciens ennemis, les Etats-Unis et l'Europe, et la Russie, depuis près de trente ans. L'agence spatiale russe n'a toujours pas communiqué ses intentions et laisse craindre un retrait brutal et sans appel du programme.