Des entreprises clientes de KBC potentiellement victimes d'une vulnérabilité informatique

KBC Assurances rapporte avoir informé 140 entreprises clientes d'un potentiel problème de vulnérabilité dans le système d'un prestataire de services externe qui permet d'enregistrer les accidents du travail et d'héberger une partie de l'administration du personnel. L'application numérique est désactivée jusqu'à la correction du problème. KBC Assurances précise avoir découvert cette vulnérabilité lors d'une surveillance régulière. Il est possible qu'un tiers en ait profité pour avoir un accès non autorisé à certaines déclarations d'accidents du travail mais la société précise n'avoir aucune indication que des données aient effectivement été copiées, extraites et/ou utilisées.

Le bancassureur a dès lors activé une méthode de travail alternative non-numérique pour permettre aux entreprises de continuer à enregistrer leurs accidents du travail.

KBC Assurances souligne que les systèmes du prestataire de services externe sont "techniquement complètement isolés" de ceux propres à KBC.