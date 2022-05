Une entreprise américaine propose 1 000 dollars aux jeunes pour arrêter TikTok

Depuis plusieurs jours, Shane Company, un groupe américain de bijoux, fait beaucoup parler de lui sur le net. Et pour cause : il propose 1.000 dollars (soit 960 euros) aux jeunes qui décideraient d'arrêter TikTok pendant trois mois. Concrètement, l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante sera tiré au sort parmi tous les postulants. Pour participer, il suffit d'être Américain et âgé d'au moins 18 ans. Il faut aussi prouver avoir été un utilisateur actif de la plateforme et prouver qu'on ne s'est plus connecté pendant trois mois. Derrière ce challenge, le but est de proposer une détox rémunérée et d'inspirer d'autres jeunes à faire de même. Les participants sont en effet invités à tenir un journal de bord, celui du gagnant sera publié sur internet.

Combien de temps passez-vous sur les réseaux?

S'il s'agit bien évidemment d'un coup de com' destiné à faire parler d'elle, l'entreprise a le mérite de poser la question du temps passé sur les réseaux sociaux. TikTok est en effet le réseau social préféré des 16-24 ans. Les jeunes peuvent passer des heures à enchaîner le visionnage de vidéos courtes. L'algoritme du réseau social chinois, particulièrement puissant, est conçu pour proposer en continu des vidéos susceptibles d'intéresser l'utilisateur. Il n'est donc pas rare qu'un jeune y passe plusieurs heures sans même s'en rendre compte.

Pour lutter contre l'addiction des jeunes, la Chine a récemment décidé de limiter à 40 minutes l'utilisation de Douyin, l'équivalent de TikTok, pour les moins de 14 ans. Sur la version internationale de TikTok, il est également possible de limiter son temps d'écran.

Si tu souhaites faire ta propre détox numérique, tu peux configurer une option intégrée dans l'appli afin de limiter ton temps d'écran à la durée choisie : 40 minutes, 60 minutes, 120 minutes. Tu seras alors prévenu si tu dépasses ton temps d'écran. À toi de décider si tu préfères dès lors quitter ton téléphone ou poursuivre ton visionnage en modifiant les paramètres.