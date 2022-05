Google dévoile une nouvelle fonctionnalité impressionnante sur Maps (VIDÉO)

Voilà une nouvelle fonctionnalité de Google Maps qui va en impressionner plus d'un: la vue immersive. Google a en effet dévoilé lors d'une conférence son nouvel outil, baptisé Immersive View, qui permettra à l'utilisateur d'obtenir un aperçu en 3D d'une ville, d'un quartier ou même d'un restaurant, comme s'il était sur place.

"Vous pourrez découvrir à quoi ressemble un lieu avant d'arriver, grâce aux progrès de l'IA qui nous permettent de fusionner des milliards d'images Street View et aériennes", a expliqué Google, dévoilant les premières images de cette vue immersive, qui nous plonge dans les rues de Westminster.

Mais Google va aller plus loin encore, en proposant aux internautes de découvrir l'intérieur d'un restaurant par exemple. Pour proposer cela, le géant américain combinera les photos des clients passés par le lieu et les animera de telle sorte que l'utilisateur ait l'impression d'explorer l'établissement comme s'il était à l'intérieur.

Des informations en temps réel, comme le trafic ou la fréquentation d'un endroit, seront également disponibles via Immersive View.

Google a annoncé mettre au point sa nouvelle fonctionnalité pour les grandes villes suivantes: Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo. Au fur et à mesure, l'entreprise ajoutera d'autres cités.

Normalement, Immersive View sera accessible via ordinateur et smartphone, sur une grande majorité d'appareils.