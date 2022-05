Le public et le privé collaborent pour déployer la fibre optique en Communauté germanophone

Un partenariat public-privé va être mis sur pied par la Communauté germanophone, l'assureur Ethias et Proximus afin de déployer la fibre optique sur ce territoire, y compris les zones les plus rurales, annonce mardi l'opérateur télécom.

D'ici 2026, 36 000 foyers et entreprises de la Communauté germanophone auront accès à la fibre optique. Un protocole d'accord en ce sens a été signé lundi par la ministre germanophone de la Culture, des Sports, de l'Emploi et des Médias Isabelle Weykmans, le CEO de Proximus Guillaume Boutin et le CEO d'Ethias Philippe Lallemand.

Le gouvernement de la Communauté germanophone avait décidé début 2020 de lancer un projet pour un déploiement de cette technologie sur près de l'ensemble de son territoire. Elle a mené une étude de faisabilité ainsi qu'une consultation du marché des télécommunications ainsi que du marché financier. "Ce premier accord entre les trois partenaires représente une bonne base pour rencontrer l'ambition de construire un réseau de fibre optique passif et qui soit ouvert à tous les opérateurs à des conditions non-discriminatoires", commentent les partenaires.

Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement "Fiber for Belgium" de l'opérateur télécom, qui vise à déployer un réseau fibre ouvert à l'ensemble des opérateurs dans la majorité des entreprises et des centres urbains de Belgique, avec pour objectif final de couvrir au moins 70 % de la population belge d'ici 2028. Fin mars 2022, 909 000 foyers et entreprises dans 50 villes et communes en Belgique étaient d'ailleurs déjà connectables à la fibre, relève Proximus.

C'est la première fois qu'un tel partenariat public-privé voit le jour en Belgique dans le domaine de la fibre, soulignent encore les partenaires. Devant encore être finalisé, il réunira Proximus et Ethias, qui détiendront chacun environ 50 % des parts. L'opérateur télécom sera actionnaire minoritaire dans un premier temps avec l'option de devenir, à terme, majoritaire. Le gouvernement de la Communauté germanophone, pour sa part, détiendra une action afin d'assurer l'intérêt public du projet. Cet accord sera également soutenu par les autorités locales et les communes, afin de permettre un déploiement de la fibre plus rapide.