Ces achats en ligne surprenants dont raffole la jeune génération

L'association des e-commerçants BeCommerce a diffusé récemment son rapport BeCommerce Shopping 100 qui reprend les 100 meilleures boutiques en ligne actives en Belgique. Ce palmarès est édifiant puisqu'il rappelle que, contrairement aux idées préconçues que l'on peut avoir à son sujet, la génération Z (les personnes nées entre 1997 et 2010), plutôt branchée réseaux, est aussi branchée lecture de livres, de journaux et de musique analogique.

Comment expliquer leur présence parmi les clientèles des sites qui vendent disques vinyles (de grandes galettes noires en plastique qui ne rentrent pas dans un baladeur), livres et même des abonnements aux journaux ? Pour Sofie Geeroms, directrice générale de BeCommerce, c’est d’abord le reflet de ce que l’on peut observer dans les magasins physiques (quand ils sont accessibles) mais qui se traduit désormais dans l’univers numérique où ces mêmes magasins se sont installés durant la pandémie. Et puis, note BeCommerce, cette génération prenant de l’âge gagne aussi en pouvoir d’achat.

Dans ce classement très orienté sur le marché flamand, BeCommerce note les places des sites de Hln.be (Het Laatste Nieuws) et De Morgen, qui parviennent à se distinguer, selon l'étude, par leurs méthodes d'accès aux articles payants qui leur permettent de réduire le seuil d'accès aux contenus en dehors des abonnements classiques. Avec des retombées. Sofie Geeroms explique en effet : "Nous constatons que les plateformes d'information traditionnelles ouvrent de plus en plus de webshops, où elles vendent notamment des produits lifestyle. Grâce au nombre élevé de visiteurs, qu'ils ont de toute manière, leurs boutiques en ligne sont immédiatement très populaires."