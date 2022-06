Accueil Economie Digital Marc Coucke et Proximus s'associent pour développer la connectivité à Durbuy: "Il fallait rattrapper ce retard" Durbuy sera donc dans les premières villes à bénéficier du déploiement de la 5G "dernière génération", quand celui-ci sera autorisé après les enchères sur le spectre. Antonin Marsac Journaliste - Ex-coordinateur éditorial de LaLibre.be







Le milliardaire flamand Marc Coucke (à la tête de la société d'investissement Alychlo), à la Petite Merveille à Durbuy. ©Belga

L'opérateur télécoms Proximus et La Petite Merveille, l'entreprise spécialisée de Bart Maerten et Marc Coucke, s'associent pour doper la connectivité à Durbuy.



"Je suis très fier, c'est une étape importante qui a demandé des mois de préparation. Durbuy est une ville énergique mais il y a eu un manque d'investissement, d'innovation par le passé. Il y a eu une grosse évolution mais on doit continuer. Car c'est important d'investir dans notre pays", a commenté Marc Coucke, qui avait racheté La Petite Merveillle en 2016 pour 7,65 millions d'euros.



"Durbuy, 'la plus petite ville du monde', est issue de la fusion de 12 communes et 44 villages et hameaux, est très vaste. Elle passe de 12 000 habitants l'année...